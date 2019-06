Ιδιαίτερα εκδηλωτικός στις αντιδράσεις του ήταν ο Νόρμαν Πάουελ στο Game 2 με τους Ουόριορς.

Το ΝΒΑ κατέγραψε τα όσα είπε και φώναζε στον 2ο τελικό και τα παρουσιάζει σε video.

Δείτε τον Πάουελ

Sound ON with @npowell2404 during Game 2! #NBAFinals

TOR 1-1 GSW, Game 3

9:00pm/et - Wednesday, 6/5

Sportsnet pic.twitter.com/NAKKa9yprU

— NBA (@NBA) 5 Ιουνίου 2019