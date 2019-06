Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και φροντίζει να το δείχνει στην προπόνηση της ομάδας του ενόψει του 3ου τελικού του ΝΒΑ.

Αυτή τη φορά ευστόχησε σε τρίποντο όντας καθισμένος στον πάγκο. Ε, δεν είναι και σουτ στο οποίο μπορεί να ευστοχήσει εύκολα κάποιος...

Legend has it Dray is still holding this follow-through. pic.twitter.com/7EWDWhP4Pg

— Golden State Warriors (@warriors) 4 Ιουνίου 2019