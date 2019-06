Όπως έγραψε ο Σαμς Τσαράνια του Yahoo Sports, o KD δεν προλαβαίνει να αγωνιστεί ούτε στην 3η αναμέτρηση της σειράς Ουόριορς-Ράπτορς.

Όπως είναι γνωστό είχε τραυματιστεί στο Game 5 των αγώνων με τους Ρόκετς και έκτοτε παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης. Δεν αποκλείεται ωστόσο να είναι σε θέση να αγωνιστεί στον 4ο τελικό του φετινού πρωταθλήματος.

Warriors' Kevin Durant (calf) is out for Game 3 of NBA Finals.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 4 Ιουνίου 2019