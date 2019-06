ΝΒΑ: Ανοιχτοί σε προτάσεις για τον Ντέιβις οι Πέλικανς! (pic)

Το όνομα του Ντέιβις κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στην ειδησεογραφία των ΗΠΑ από τη στιγμή που ζήτησε ανταλλαγή στα μέσα της σεζόν από τους Πέλικανς, δίχως να ικανοποιηθεί το αίτημα του.

Οι Λέικερς ήταν διατεθειμένοι να... αδειάσουν το ρόστερ τους για να τον φέρουν στην Καλιφόρνια, προσφέροντας στους Πέλικανς τους Λόνζο Μπολ, Κάιλ Κούζμα, Μπράντον Ίνγκραμ, Ίβιτσα Ζούμπατς και ένα draft pick πρώτου γύρου ωστόσο το trade δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Η Νέα Ορλεάνη θα επιλέξει πρώτη στο Draft, ο Ζάιον Ουίλιαμσον θα παίξει επαγγελματικό μπάσκετ στους Πέλικανς και όπως ενημέρωσε ο Shams Charania, ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, Ντέιβιντ Γκρίφιν είναι πλέον ανοιχτός σε προτάσεις για πιθανό trade που θα περιλαμβάνει τον Ντέιβις!

BREAKING: David Griffin and the #Pelicans have begun listening to teams about potential trade including Anthony Davis, per our insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/nXAg8It2uS

— Stadium (@Stadium) 4 Ιουνίου 2019