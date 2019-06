Το νέο Air Jordan 1 τα... σπάει! (pic)

Ήταν Νοέμβριος του 1985 όταν το Air Jordan I άλλαξε τον κόσμο των αθλητικών υποδημάτων.

Ένα παπούτσι που δημιουργήθηκε για το μπάσκετ, αλλά αποτέλεσε ένα κομμάτι τέχνης κι έχει γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης μπασκετικής εποχής. Νιάτα. Ιστορία. Στιλ. Καινοτομία. Επικοινωνία. Νίκη.

Έχουν περάσει 34 χρόνια από την ημέρα που πρωτοκυκλοφόρησαν και στοίχιζαν 65 δολάρια και τόσα χρόνια μετά η θέση τους στην κορυφή είναι αδιαμφισβήτητη.

Τον προσεχή Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει το Air Jordan 1 Shattered Backboard 3.0 και οι πρώτες εικόνες στα social media είναι εντυπωσιακές.

First look at the Air Jordan 1 Shattered Backboard 3.0 rumored to release in October. pic.twitter.com/Kq1WkXqUc5

— B/R Kicks (@brkicks) 4 Ιουνίου 2019