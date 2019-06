Οι Σανς δεν δίνουν την επιλογή του draft, θέλουν free agent point guard (pic)

Όπως έγραψε ο Τζον Γκαμπαντόρο από την «Arizona Sports» η ομάδα του Φοίνιξ δεν πρόκειται να δώσει το draft pick της προκειμένου να δελεάσει κάποια ομάδα για έναν έμπειρο πλέι μέικερ.

Αντίθετα, αναμένεται να στραφεί στην free agency και ανάμεσα στους παίκτες που θα κοιτάξει είναι οι Κόρι Τζόζεφ, Πάτρικ Μπέβερλι, Ντάρεν Κόλισον, Τι Τζέι Μακ Κόνελ.

