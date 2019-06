Τζέφερσον: «Δεν είναι καλή ιδέα να γίνουν και πάλι συμπαίκτες ΛεΜπρόν και Ίρβινγκ» (vid)

Ο άλλοτε συμπαίκτης των δύο σούπερ σταρ στους Κλίβελαντ Καβαλίερς μιλώντας στο «GetUp» του ESPN, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι η σχέση τους είναι στην καλύτερη κατάσταση από τότε που έφυγε ο Καϊρί. Είναι κάτι σαν πρώην σχέση. Είμαστε καλά τώρα! Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουμε και πάλι κοντά; Όχι! Και νομίζω ότι πρέπει να μείνουν. Έχουν καλή σχέση τώρα και δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να βρεθούν και πάλι στην ίδια ομάδα».

Αφορμή για τις δηλώσεις του Τζέφερσον αποτέλεσε η έντονη φημολογία που θέλει τον Ίρβινγκ να αποχωρεί από τη Βοστόνη και ανάμεσα στις επιλογές του είναι και οι Λέικερς.

"They're in a good relationship right now, but them getting back together might not be the best idea."

—@Rjeff24 on Kyrie and LeBron pic.twitter.com/bttSYpIjqI

— Get Up (@GetUpESPN) 4 Ιουνίου 2019