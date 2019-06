Το βραβείο του... MVP από έναν Λέικερ σε έναν Λέικερ!

Ο Λανς Στίβενσον άφησε άφωνο φέτος τον Σακίλ Ο' Νιλ με τα κατορθώματά του και αναδείχθηκε ο πιο κορυφαίος του «Shaqtin' a Fool»!

He made 'em dance and made us laugh all season long.

Your 2018-19 #ShaqtinMVP is Lance Stephenson! pic.twitter.com/rPHkGTOEbF

