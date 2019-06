Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα υπέγραψε το break των Ουόριορς μέσα στο Τορόντο με το τρίποντο του.

Το ΝΒΑ συγκέντρωσε όλα τα clutch plays του Iggy από τη φετινή σεζόν και τα παρουσιάζει.

Δείτε τον φόργουορντ των πρωταθλητών σε δράση

Knocking down the late triple in Game 2... we showcase @andre's most CLUTCH PLAYS of the 2018-19 Regular Season and #NBAPlayoffs! #StrengthInNumbers

TOR 1-1 GSW, Game 3

9:00pm/et - Wednesday, 6/5

Sportsnet pic.twitter.com/jQtMsTWtPB

— NBA (@NBA) 3 Ιουνίου 2019