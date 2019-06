Κάρι – Ιγκουοντάλα: Η ασέβεια από τους Ράπτορς και η προστασία της κληρoνομιάς! (vids)

Οι Ουόριορς πήραν το Game 2 της σειράς με τους Ράπτορς και το τελικό σουτ του ματς ήταν από τον Ιγκουοντάλα, που βρέθηκε ολομόναχος και ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων. Ο Στεφ Κάρι μετά το τέλος του παιχνιδιού τόνισε ότι είναι ασέβεια από την ομάδα του Τορόντο να αφήσει ολομόναχο τον συμπαίκτη του, ενώ ο Ιγκουοντάλα σχολίασε ότι συμπαθεί τον Κάρι και παλεύει για την κληρονομιά του.

«Είναι ασέβεια να αφήνεις έναν τύπο σαν τον Αντρέ Ιγκουοντάλα ανοιχτό έτσι με το παιχνίδι στο πιο κρίσιμο σημείο του», τόνισε ο Κάρι.

«Συμπαθώ τον Στεφ. Είναι καλός τύπος... Προσπαθώ να κάνω ότι χρειάζεται για να προστατέψω την κληρονομιά του. Αυτό προσπαθώ», σχολίασε από την πλευρά του ο συμπαίκτης του.

"I like Steph. He's a good dude. ... I'm trying to do whatever it takes to protect his legacy. I'm all for it."

