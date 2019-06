Φίλος των Ουόριορς πλήρωσε 101.000$ για δύο court seats στον τέταρτο τελικό (pic)

Οι Ουόριορς ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών σε 1-1 και πλέον επικρατεί ενθουσιασμός στις τάξεις της ομάδας και του κόσμου της.

Εισιτήριο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα εκτός αν διαθέτεις τεράστια περιουσία και «τρέλα» μαζί.

Ενας φίλος των Ουόριορς πλήρωσε 101.000 δολάρια για δύο θέσεις στα court seats ώστε να παρακολουθήσει τον τέταρτο τελικό με τους Ράπτορς.

A new per seat record has been set for the NBA Finals. A person paid $50,507.50 PER SEAT on the @warriors website for two courtside seats ($101,015 total) to Game 4. pic.twitter.com/XvW50etv8p

— Darren Rovell (@darrenrovell) 2 Ιουνίου 2019