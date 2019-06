Οι Ουόριορς ξεκίνησαν την τρίτη περίοδο με 18-0 σερί. Αν προσθέσουμε και το γεγονός πως το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με δικό τους καλάθι, τότε φτάνουμε στο 20-0.

Οι 20 αναπάντητοι πόντοι που σκόραραν οι παίκτες της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία των τελικών αφού καμία άλλη ομάδα δεν έχει τρέξει μεγαλύτερο σερί πόντων.

The Warriors Went On 18-0 Run To Start The 3rd Q pic.twitter.com/yqUm0Uu4i7

