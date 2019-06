Drake: Εμφανίστηκε με φούτερ για τον... Ντουράντ και απάντησε ο Μακόλεϊ Κάλκιν! (pic & vid)

Για ακόμα μια φορά μετά από Τελικό του ΝΒΑ όλοι ασχολούνται περισσότερο με τον Drake και τα καμώματα του.

Αυτή την φορά εμφανίστηκε με φούτερ με την φωτογραφία από τον πιτσιρικά του «Μόνος στο σπίτι», που τον λένε Κέβιν, ψάχνοντας τον... Κέβιν Ντουράντ. Με αφορμή αυτό απάντησε ο πασίγνωστος ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν, που ήταν ο Κέβιν στην χριστουγεννιάτικη ταινία και του είπε αν θέλει να τα πουν ιδιωτικά. Να σημειωθεί ότι ο Drake κατά την διάρκεια του αγώνα άλλαξε το φούτερ του και έφυγε με ένα απλό των Ράπτορς.

Μυθικά πράγματα...

Drake is in the building.

Check out the back of the hoodie pic.twitter.com/sFTrIlauol

— SportsCenter (@SportsCenter) 3 Ιουνίου 2019