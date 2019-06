Ο Κέβιν Ντουράντ λόγω τραυματισμού δεν έχει βοηθήσει τους Ουόριοτς στους δύο πρώτους τελικούς, αλλά αυτό δε σημαίνει πως αμέλησε τις ηγετικές του ικανότητες.

Ο «KD5» με υπομονή περίμενε στα αποδυτήρια έναν έναν τους συμπαίκτες του για να τους δώσει συγχαρητήρια για το 1-1 στη σειρά με τους Ράπτορς.

KD salutes his teammates after their comeback win

(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/eECk8tCISy

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3 Ιουνίου 2019