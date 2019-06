Ο τραυματισμός του Κλέι Τόμπσον έχει αναστατώσει τους πάντες στην ομάδα των Ουόριορς.

Αμέσως με την επιστροφή της αποστολής στο Όκλαντ θα υποβληθεί σε μαγνητική για να δουν το μέγεθος της θλάσης σε μυ του αριστερού του ποδιού.

Δείτε τη στιγμή του τραυματισμού του Κλέι Τόμπσον...

Klay Thompson limped off the floor and into the locker room with an apparent leg injury after landing awkwardly on a shot attempt. pic.twitter.com/SNT3dEe5U9

— ESPN (@espn) 3 Ιουνίου 2019