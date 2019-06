Ο Σίακαμ πήδηξε πολύ ψηλά, άρπαξε την μπάλα με το ένα χέρι και κάρφωσε στη ρακέτα των Ουόριορς.

Ιδού η εντυπωσιακή φάση:

Siakam got UP THERE pic.twitter.com/2IDbTSGa2T

— ESPN (@espn) June 3, 2019