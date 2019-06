Ο Κλέι Τόμπσον, στο δεύτερο ματς των τελικών με τους Ουόριορς ξεκίνησε πολύ δυνατά, έχοντας πετύχει και τους 9 πόντους της ομάδας του στο 7-9.

Klay Thompson has the hot hand with an early 9 PTS in Game 2! #StrengthInNumbers 9#WeTheNorth 7

: ABC: TSN pic.twitter.com/Hm508FESfL

— NBA (@NBA) June 3, 2019