Game 2 Ράπτορς-Ουόριορς: Κατάμεστο το «Jurassic Park»! (vid)

Οι οπαδοί των Ράπτορς στέλνουν το δικό τους μήνυμα ενόψει του δεύτερου τελικού με τους Ουόριορς.

Στο 2-0 πιστεύουν οι φίλοι των Ράπτορς κόντρα στους Ουόριορς στο δεύτερο ματς των τελικών του ΝΒΑ.

Το «Jurassic Park» είναι κατάμεστο από νωρίς και άπαντες θέλουν να στείλουν τη θετική τους ενέργεια στην παρέα του Λέοναρντ για το σημαντικό ματς.

@Raptors fans are filling up Jurassic Park nice and early! #WeTheNorth

: GSW 0-1 TOR, Game 2

: 8:00pm/et

: ABC : TSN pic.twitter.com/gsMgt2wH3I

— NBA (@NBA) June 2, 2019