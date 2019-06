Ρούμπιο: «Οι Τζαζ μού είπαν ότι δεν είμαι προτεραιότητά τους» (pics)

Ο Ισπανός γκαρντ μετακόμισε το 2017 στην Γιούτα, όταν κι έγινε trade από τους Τίμπεργουλβς, και πραγματοποίησε δύο πολύ καλές χρονιές με την φανέλα των Τζαζ (2017-18: 13.1π., 5.3ασ., 4.6ρ. - 2018-19: 12.7π., 6.1ασ., 3.6ρ.).

Ωστόσο, το μέλλον του εκεί διαγράφεται... δυσοίωνο, αφού ο ίδιος βρέθηκε στο Χοβεντούτ - Μπαρτσελόνα και υποστήριξε πως «οι Τζαζ με ενημέρωσαν πως δεν είμαι η προτεραιότητά τους».

Ricky Rubio says the Jazz have told him he’s "not a priority” this offseason, per @ernestmacia

(h/t @Sportando) pic.twitter.com/0UseXh9o2Q

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 2 Ιουνίου 2019