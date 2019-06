NBA Basketball School Camp Greece: Ο απόλυτος οδηγός για το κορυφαίο καλοκαιρινό camp

Το NBA Basketball School Camp εξελίσσεται σε θεσμό, παρουσιάζοντας το μπάσκετ στην καλύτερη εκδοχή του κι ενισχύοντας την παρουσία του ΝΒΑ στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του NBA Basketball School έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους παίκτες, τους γονείς, τους προπονητές και τους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία της προόδου και της βελτίωσης των νεαρών αθλητών.

Έχει αναπτυχθεί από την ομάδα ανάπτυξης του NBA σε συνεργασία με προπονητές και παίκτες του ΝΒΑ και ειδικούς στην ανάπτυξη αθλητών. Το πρόγραμμα παρέχει ασκήσεις εντός γηπέδου, ασκήσεις δύναμης και φυσικής κατάστασης για νέους αθλητές ηλικίας 6-15 ετών ενώ εφαρμόζεται από Έλληνες προπονητές που συνεργάζονται απευθείας με το εξειδικευμένο προσωπικό του ΝΒΑ ανά τον κόσμο.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αθλητές, αγόρια και κορίτσια, από 6 έως 15 ετών. Είτε είσαι αρχάριος, είτε έχεις εμπειρία στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το πρόγραμμα καλύπτει τις προσωπικές σου ανάγκες.

Σε ποια τοποθεσία θα πραγματοποιηθεί το NBA Basketball School Camp;

Το NBA Basketball School Camp θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Deree - The American College of Greece.

Ποιοι θα είναι οι προπονητές;

Την ομάδα των προπονητών απαρτίζουν άτομα με απόλυτη εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο της καλαθοσφαίρισης και συγκεκριμένα σε τμήματα υποδομής.

Συγκεκριμένα σε αυτήν περιλαμβάνονται ενεργοί και πρώην παίκτες, προπονητές κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επαγγελματίες παίκτες, προπονητές ακαδημιών και άλλα μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Όλοι οι προπονητές επιλέχθηκαν με γνώμονα την εγγύηση ασφάλειας των συμμετεχόντων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν μια εμπειρία ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση των ανθρώπων του NBA.

Τι χρειάζεται να έχει ο αθλητής μαζί του;

Πρώτο και κυριότερο μέλημά θα πρέπει να είναι η ιατρική βεβαίωση του αθλητή, αν δεν έχει αποσταλεί νωρίτερα μέσω email. Χωρίς αυτήν το παιδί δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν ένα t-shirt, αθλητικό σορτς και αθλητικά (μπασκετικά) παπούτσια.

Επίσης οι αθλητές θα πρέπει να αφήσουν αντικείμενα αξίας στο σπίτι. Φυσικά μπορούν να φέρουν τυχόν φάρμακα που χρησιμοποιούν με εντολή του γιατρού τους. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Τι περιλαμβάνει μια συνηθισμένη μέρα στο NBA Basketball School Camp;

Κατά την παραμονή τους οι συμμετέχοντες θα βιώσουν τις εξής δραστηριότητες:

Αρχικώς, μια δυναμική προθέρμανση για να εξασφαλιστεί ότι οι νεαροί αθλητές είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ημερήσιες δραστηριότητες .

Στη συνέχεια προπόνηση σε σταθμούς για την ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων (ball handling, defense, shooting and rebounding, conditioning drills to improve quickness, agility and endurance)

Έπειτα οι αθλητές παρακολουθούν μια ομιλία είτε από προπονητή, είτε από αθλητή, είτε από οποιοδήποτε στέλεχος.

Τέλος πραγματοποιούνται ατομικοί και ομαδικοί διαγωνισμοί, καθώς και αγώνες 3on3 και 5on5. Κατά την διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει προγραμματισμένο διάλειμμα για φαγητό. Θα προσφέρεται σάντουιτς, φρούτο, χυμός και νερό.

Με ποιον τρόπο χωρίζονται οι αθλητές;

Μετά από μια αρχική αξιολόγηση, οι αθλητές χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία αλλά και το επίπεδο ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Για αρχάριους, δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη θεμελιωδών στοιχείων, ενώ οι πιο προχωρημένοι αθλητές θα κληθούν να βελτιώσουν τις συνολικές τους δεξιότητες. Οι σχολές καλαθοσφαίρισης του NBA είναι κατάλληλες τόσο για αγόρια όσο και για κορίτσια όλων των επιπέδων, εντός των καθορισμένων ηλικιακών κατηγοριών.

Υπάρχει ιατρική ομάδα στις εγκαταστάσεις;

Καθημερινά θα βρίσκεται ιατρική ομάδα και σταθμός πρώτων βοηθειών στο NBA Basketball School Camp.

Δηλώστε συμμετοχή στο NBA Basketball School Camp Greece συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα ΕΔΩ