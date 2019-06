Workout με τους Μάτζικ ο Τάκο Φολ (vid)

Σε... μήλον της έριδος εξελίσσεται ο Τάκο Φολ για τις ομάδες του ΝΒΑ.

Μετά το ενδιαφέρον των Σίξερς για τον 23χρονο σέντερ, την περίπτωσή του φάινεται πως εξετάζουν και οι Μάτζικ.

Όπως αποκάλυψε ο ρεπόρτερ της ομάδας, Ντέιβιντ Μπάουμαν, ο Φολ θα συμμετέχει σε workout με την ομάδα του Ορλάντο την Δευτέρα (03/06).

Source: @UCF_MBB 7’6” legend @tackofall99 will work out for the @OrlandoMagic Monday.

Fall averaged a steady 10.1 PPG, 7.7 RPG & 2.4 BLK over his four-year collegiate career. #PureMagic pic.twitter.com/Q7msHlkDDB

— David Baumann (@DavidBaumannORL) 1 Ιουνίου 2019