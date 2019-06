Zέλερ: Πουλάει λεμονάδα για να κρατήσει τον Κέμπα στους Χόρνετς! (pic)

Ο Κέμπα θα είναι free agent το καλοκαίρι και οι Χόρνετς κινδυνεύουν να τον χάσουν.

Ο Κόντι Ζέλερ πήρε την κατάσταση στα χέρια του για να κρατήσει τον Ουοκερ στην ομάδα και έτσι είπε να... πουλήσει λεμονάδα για να συγκεντρώσει τα χρήματα που χρειάζονται.

Ωραίο τυπάκι ο Ζέλερ.

Οι σφήκες μπορούν να προσφέρουν συμβόλαιο 221 εκατ. δολαρίων στον Κέμπα. Το καλοκαίρι αναμένεται καυτό.

Only one month until free agency starts in the NBA! Fundraising has already begun though! pic.twitter.com/W0R6KFnXT2

— Cody Zeller (@CodyZeller) 1 Ιουνίου 2019