Πρωταγωνιστής ήταν ο Σιάκαμ στον πρώτο τελικό των Ράπτορς με τους Ουόριορς.

Μάλιστα κατάφερε να βρει στόχο σε 11 σερί προσπάθειες, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους πρωταθλητές.

Το ΝΒΑ έφτιαξε ένα ωραίο video με το πως μεταδόθηκε το ρεσιτάλ του Καμερουνέζου σε όλες τις γλώσσες.

Απολαύστε το

Listen in as broadcasters from around the world call @pskills43’s run of 11- straight buckets for the @Raptors from Game 1!#WeTheNorth #NBAFinals pic.twitter.com/O4QT0OcsV4

— NBA (@NBA) 1 Ιουνίου 2019