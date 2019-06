ΒανΒλιτ: Ο... κακός μπελάς του Κάρι! (pic)

Ο γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς δεν είναι αποτελεσματικός μόνο στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα. Ειδικά όταν καλείται να περιορίσει τη δράση του Στεφ Κάρι.

Με minimum τις 50 άμυνες ολόκληρη τη σεζόν, ο ΒανΒλιτ περιορίζει τον σταρ των Ουόριορς στους 10,8 πόντους ανά 100 κατοχές. Αριθμός που τον έχει αναδείξει ως τον καλύτερο αμυντικό στο ΝΒΑ απέναντι στον Κάρι.

Στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ερικ Μπλέντσο (16,7π. ανά 100 κατοχές) και ακολουθούν οι Κρις Πολ (17,2π., ανά 100 κατοχές), Μάικ Κόνλεϊ (18π., ανά 100 κατοχές) και Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ (18,5π., ανά 100 κατοχές)

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) 1 Ιουνίου 2019