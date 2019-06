«Προτεραιότητα του Ουόκερ να παραμείνει στη Σάρλοτ» (pic)

Μπορεί να έχει ακουστεί για τις... μισές ομάδες του ΝΒΑ, αλλά όπως μετέδωσε το «The Athletic», ο Κέμπα έχει ως προτεραιότητα την παραμονή του στους Σάρλοτ Χόρνετς!

Άλλωστε θα μπορεί να πάρει φέτος supermax συμβόλαιο στους Χόρνετς από τη στιγμή που επιλέχθηκε σε All Star πεντάδα. 'Οπερ και σημαίνει ότι θα μπορεί να υπογράψει ανανέωση για τα επόμενα πέντε χρόνια με συνολικές απολαβές που θα φτάνουν τα 221 εκατομμύρια δολάρια.

Πώς, λοιπόν, να μην είναι προτεραιότητά του η παραμονή του στη Σάρλοτ;

Kemba Walker’s first priority is staying in Charlotte this off-season, per @TheAthleticNBA.

— Hoop Central (@TheHoopCentral) 1 Ιουνίου 2019