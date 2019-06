Ο Drake τα... έβαλε ξανά με την κόρη του ιδιοκτήτη των Μπακς (pics)

Μπορεί η σειρά των Μπακς με τους Ράπτορς να έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο δεν ξεχνιέται το... μέτωπο που άνοιξε μεταξύ του διάσημου ράπερ και της κόρης του ιδιοκτήτη των «ελαφιών», Ουές Ίντενς.

Η Μάλορι είχε φορέσει μπλούζα με τον ανταγωνιστή του Drake, Pusha-T, στο Game 5, με τον καλλιτέχνη της γνωστής επιτυχίας «In My Feelings» να... απαντά, βάζοντας την φωτογραφία της στο προφίλ του στο instagram.

Η ίδια ανέβασε δύο φωτογραφίες στο προφίλ της, γράφοντας πως η τηλεόραση δεν έχει τίποτα (σπόντα για τον πρώτο τελικό μεταξύ Ράπτορς και Ουόριορς), με τον Drake να της σχολιάζει να πάει για... ψάρεμα (όπως έκανε η ομάδα της)!

Drake is making sure the Bucks don't forget. pic.twitter.com/v7x9JKRpfj

