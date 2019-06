Οι Ράπτορς έκαναν το 1-0 στη σειρά με τους Ουόριορς και ο Λέοναρντ ρωτήθηκε για το trash talking των αντιπάλων του.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν συμβαίνει τόσο συχνά» εξήγησε ο άσος των Καναδών, την ώρα που ο Ντρέικ δίνει... show σε κάθε αγώνα.

Kawhi on how he responds to trash talking from opponents: "It really doesn't happen too much." #NBAFinals pic.twitter.com/OK0jo8W6oA

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 1 Ιουνίου 2019