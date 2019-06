Σιάκαμ: «Δεν ανησυχώ αν θα βγω Πιο Βελτιωμένος Παίκτης» (vid)

Ο Σιάκαμ πέτυχε 32 πόντους στο Game 1 με το Γκόλντεν Στέιτ κι έτσι έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των Τελικών με 30+ πόντους σε πρώτο παιχνίδι τελικών με τρία χρόνια καριέρας στη λίγκα έπειτα από τους Τζαμπάρ, Ίρβινγκ, Ολάζουον και Ντάνκαν.

Σε ερώτηση μάλιστα για το ενδεχόμενο να κατακτήσει το βραβείο του Πιο Βελτιωμένου Παίκτη της χρονιάς, ανέφερε: «Για να πω την αλήθεια, δεν με νοιάζει πολύ. Θέλω να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Δεν το σκέφτομαι τώρα, το μόνο που με νοιάζει είναι να κατακτήσουμε τον τίτλο. Το MIP δεν με ανησυχεί».

Pascal Siakam doesn't care about the MIP at all right now.

Eyes on the prize. pic.twitter.com/5SeiIyMG99

— theScore (@theScore) 1 Ιουνίου 2019