Η σωματοδομή και το ύψος του Γιάννη Αντετοκούνμπο τον βοηθά να υπερισχύει κόντρα στους κορυφαίους του ΝΒΑ, αλλά όταν χρειάζεται να χωρέσει σε μικρό χώρο, τα πράγματα δυσκολεύουν.

O Greek Freak μπήκε σε αυτοκινητάκι της Disney, αλλά όπως θα δείτε δεν ήταν και πολύ άνετα.

Όταν είσαι τόσο ψηλός, αυτά παθαίνεις.

Giannis too big for the rides at Disney

