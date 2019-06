Ο Κερ επιβεβαίωσε ότι δεν παίζει ο... χρησιμότατος Ντουράντ! (pic & vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί και οι Ουόριορς οφείλουν να βρουν λύσεις και να παίξουν το Game 2 της σειράς με τους Ράπτορς χωρίς εκείνον.

Ο Στιβ Κερ δήλωσε ότι ο KD δεν είναι έτοιμος ακόμα και οι αριθμοί δείχνουν πόσο ανάγκη τον έχει η ομάδα του Όκλαντ. Χωρίς τον Ντουράντ οι Ουόριορς έχουν σε Τελικούς ΝΒΑ ρεκόρ 7-7 και με εκείνον έχουν το εντυπωσιακό 8-1, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η συζήτηση για το αν είναι καλύτερη η ομάδα του χωρίς ή με εκείνον είναι τουλάχιστον άστοχη.

Steve Kerr says Kevin Durant is out for Sunday's Game 2. #NBAFinals pic.twitter.com/cGHNtHw4Oc

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 31 Μαΐου 2019