Σιάκαμ: «Το κάνω για τον πατέρα μου» (vid)

Ο Σιάκαμ έχει περάσει πολλά στην ζωή του και το προσωπικό δράμα που έχει ζήσει με τον πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 2014 σε τροχαίο, τον έχει σημαδέψει. Μετά το τέλος του αγώνα με τους Ουόριορς, όπου ήταν πρωταγωνιστής, μίλησε για τον σκοπό του.

«Το κάνω για τον πατέρα μου. Βγαίνω εκεί έξω κάθε βράδυ χωρίς να ανησυχώ για το τι συμβαίνει. Έχω μεγαλύτερο σκοπό».

“Just doing it for my Dad. Going out there every single night not worrying about whatever is going on. Just have a bigger purpose.”

Pascal Siakam’s dad passed away in 2014 due to injuries suffered from a car accident.

pic.twitter.com/30UAX5gfCX

— Ballislife.com (@Ballislife) 31 Μαΐου 2019