Κέφια είχε ο Στεφ Κάρι στο Game 1 κόντρα στους Ράπτορς, αλλά οι Ουόριορς δεν κατάφεραν να νικήσουν.

Παρόλα αυτά ο γκαρντ των πρωταθλητών μέτρησε 34 πόντους και έφτασε τις 6 σερί 30άρες σε τελικούς.

Δείτε τα καλύτερα του

#DubNation @StephenCurry30 (34 PTS, 4 3PM) goes for 30+ PTS in his 6th straight #NBAFinals game. #StrengthInNumbers

Game 2: Sunday (6/2), 8:00pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/8JhrqH0LdA

— NBA (@NBA) 31 Μαΐου 2019