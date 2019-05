Γκριν: Έγραψε ιστορία με 3 σερί triple double! (pic)

Ιστορία έγραψε ο Ντρέιμοντ Γκριν στο Game 1 των τελικών των Ουόριορς με τους Ράπτορς.

Ο παίκτης των πρωταθλητών πέτυχε το 3ο σερί triple double στην postseason, κάτι που έχουν πετύχει μόνο οι Τσάμπερλεϊν και Ουέστμπρουκ στο παρελθόν.

Επιπλέον τα 5 triple double στα playoffs είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην postseason.

Draymond Green picked up his 3rd triple-double in as many games. Making him the 3rd player with 3 straight triple-doubles in NBA postseason history (Wilt Chamberlain & Russell Westbrook).

His 5 triple-doubles this postseason are T-3rd most by any player in a single postseason. pic.twitter.com/PG9rIX8FlS

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 31 Μαΐου 2019