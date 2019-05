Ραδιοφωνικός σταθμός στο Σαν Φρανσίσκο δεν... παίζει Drake λόγω τελικών! (pic)

Έχει ανάψει η κόντρα των Ουόριορς με τον Drake. Ο γνωστός ράπερ αποκάλεσε... σκουπίδι τον Γκριν μετά από λογομαχία τους, τα έβαλε με τον Στεφ Κάρι, αλλά δεν μένουν όλα μέσα στο παρκέ.

Ραδιοφωνικός σταθμός του Σαν Φρανσίσκο (San Francisco's 102.9 KBLX) ανακοίνωσε πως δεν θα παίξει καθόλου τραγούδια του Drake κατά τη διάρκεια των τελικών.

Μάλιστα κάτι τέτοιο είχε πράξει και ο σταθμός του Μιλγουόκι 103.7 KISS-FM.

Και ακόμα παίζουμε την πρώτη πράξη του... δράματος.

Since @Drake is the @Raptors #1 fan, 102.9 KBLX is in our feelings...we’ve decided to ban all Drake’s music from our playlist until the NBA Finals are done.

As much love and passion Drake has for the Toronto Raptors, we at KBLX have the same or more love for our @Warriors! pic.twitter.com/RxrvcbR0Ia

— 102.9 KBLX, SF (@KBLX) 27 Μαΐου 2019