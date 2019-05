Ασταμάτητος Σιάκαμ: Τα... όργια και τα ρεκόρ στο Game 1! (pic & vid)

Εκπληκτικά πράγματα έκανε ο Πασκάλ Σιάκαμ στον πρώτο τελικό των Ράπτορς με τους Ουόριορς, στον οποίο επικράτησαν οι Καναδοί.

Ο Καμερουνέζος σκόραρε 32 πόντους (14-17 σουτ), οι οποίοι είναι οι περισσότεροι πόντοι σε ντεμπούτο σε τελικούς μετά τους 36 του Ντουράντ το 2012.

Επιπλέον είχε 11 σερί εύστοχες προσπάθειες, κάνοντας ρεκόρ 20ετίας σε τελικούς.

Φυσικά ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο Game 1, δείχνοντας πως δεν... ψάρωσε από την 1η παρουσία του σε τελικούς.

Pascal Siakam, welcome to the NBA Finals. He scored a team-high 32 points for the Raptors, the most in an NBA Finals debut since Kevin Durant in 2012 (36).

Siakam made 11 straight FG tonight, the longest streak in any Finals game over the last 20 seasons.

(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/gg6Fp6gP6S

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 31 Μαΐου 2019