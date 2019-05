Γκριν για Drake: «"Γαβγίσαμε" λίγο, αλλά δεν τσακωθήκαμε» (vid)

Drake και Γκριν φρόντισαν να τραβήξουν όλη την προσοχή στο τέλος του αγώνα με την αψιμαχία τους. Ο γνωστός ράπερ φαίνεται να λέει σκουπίδι τον παίκτη και εκείνος να του απαντά, με τον Κάρι να γελάει. Ο Γκριν απάντησε για τα όσα έγιναν και φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί καυγά αυτή την αψιμαχία.

«Δεν ήταν καυγάς γιατί δεν τον χτύπησα και δεν με χτύπησε ή δεν τον έσπρωξα και δεν με έσπρωξε. 'Γαβγίσαμε' λίγο, αλλά δεν το θεωρώ καυγά. Δεν είναι αυτό που εγώ θεωρώ».

Dray responds to reporter asking about the “scuffle” with Drake pic.twitter.com/f29WG5Wal5

