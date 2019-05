Κάζινς, ο πρώτος παίκτης του Καλιπάρι σε τελικούς (pic)

Ο Τζον Καλιπάρι, ο εμβληματικός προπονητής του Κεντάκι έχει... βγάλει πολλούς παίκτες που έκαναν αργότερα καριέρα στο ΝΒΑ όπως ο Κάζινς, ο Ντέιβις, ο Ουόλ, ο Μπούκερ, όμως κανείς από αυτούς δεν έπαιξε ακόμα σε τελικούς.

Όμως ο Βοοgie θα έχει την ευκαιρία να το πράξει, αν πάρει χρόνο από τον Στιβ Κερ στο Game 1.

Έτσι ο Καλιπάρι θα έχει το πρώτο του δικό του... προϊόν σε τελικούς της λίγκας.

DeMarcus Cousins could become the first player coached by John Calipari at Kentucky to play in the #NBAFinals pic.twitter.com/89vrX9afGe

— ESPN (@espn) 30 Μαΐου 2019