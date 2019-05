Ράπτορς: Η εντυπωσιακή φωτογραφία-προειδοποίηση στους Splash Brothers! (pic)

Αντίστροφα μετράμε για το Game 1 (04:00, Cosmote Sport 4) των τελικών του ΝΒΑ ανάμεσα σε Ράπτορς και Ουόριορς.

Οι Καναδοί έφτιαξαν μια εντυπωσιακή φωτογραφία, στην οποία οι stars των πρωταθλητών ταξιδεύουν για το Τορόντο σε μια βάρκα, αλλά το μήνυμα που θέλουν να στείλουν αφορά τους Κάρι και Τόμπσον.

«Entering no splash zone» γράφει σε μια πινακίδα, θέλοντας έτσι να σταθούν στους Splash Brothers.

Δείτε την φωτογραφία

Best in the East vs best in the West.

Let the games begin. #WeTheNorth pic.twitter.com/40QlE4ENGa

— Toronto Raptors (@Raptors) 30 Μαΐου 2019