Ράπτορς: Φοβερή φωτογραφία με τους παίκτες στο πέρασμα των χρόνων! (pic)

Στα 24 χρόνια που υπάρχουν οι Ράπτορς αρκετοί παίκτες έχουν φορέσει τη φανέλα, ζώντας χαρές και λύπες.

Το Score έφτιαξε μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην οποία υπήρχαν παίκτες από κάθε εποχή.

Ξεχωρίζουν οι Κάρτερ, Μπος, ΝτεΡόζαν, ΜακΓκρέιντι, αλλά και οι γνωστοί μας από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, Τζέισον Καπόνο (Παναθηναϊκός), Τζαμάριο Μουν (Ολυμπιακό), Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι), Σόνι Ουίμς (ΤΣΣΚΑ) και Αντόνιο Ντέιβις (Παναθηναϊκό)

Tonight's game in Toronto is 24 years in the making. #WeTheNorth #NBAFinals pic.twitter.com/dDD1ukJMZd

— theScore (@theScore) 30 Μαΐου 2019