Ουόριορς - Ράπτορς: 14 ώρες πριν από το τζάμπολ στο Jurassic Park! (vid)

Οι Ράπτορς προκρίθηκαν στους Τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά στην ιστορία τους και οι φίθαθλοί τους ανυπομονούν για τη σειρά με τους Ουόριορς σε σημείο να συγκεντρωθούν στο Jurassic Park, τον χώρο έξω από το γήπεδο σχεδόν 14 ώρες πριν από το τζάμπολ του Game 1!

Μένει να αποδειχθεί αν ο Καουάι Λέοναρντ και η παρέα του δικαιώσουν τις μεγάλες προσδοκίες και ολοκληρώσουν ακόμα μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι στο Γκόλντεν Στέιτ που διεκδικεί το three peat.

Raptors fans started lining up outside Jurassic Park before 7 a.m....over 14 hours before 9 p.m. tip-off

(via @KamilKaramali) pic.twitter.com/qUzptnFyPr

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Μαΐου 2019