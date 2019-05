Ράπτορς: Η 4ετία που... άλλαξαν επίπεδο (pic)

Η σεζόν είναι μαγική για τους Ράπτορς, οι οποίοι πέρασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους τελικούς του ΝΒΑ με πρωταγωνιστή του Καουάι Λέοναρντ.

Οι Καναδοί έχουν αλλάξει επίπεδο την τελευταία 4ετία και φέτος χρειάστηκε η έλευση του Klaw για να κάνουν την σημαντικότερη πορεία στην ιστορία της ομάδας.

Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν 50+ νίκες, κάτι που δείχνει την πρόοδο του franchise. To 2016 είχαν 56-26 στη regular season, το 2017 ήταν στο 51-31, το 2018 πήγαν στο 59-23 και φέτος τελείωσαν με 58-24

Πριν την 4ετία αυτή, το Τορόντο ποτέ δεν είχε καταφέρει να κάνει 50 νίκες σε μια σεζόν.

50 - @Raptors have won at least 50 games in each of the last four seasons. Before this four-year streak, Toronto had never recorded a 50-win season.#NBAFinals BY THE NUMBERS: https://t.co/8zYp7zV7cz

GSW/TOR, Game 1

9:00pm/et - Thursday, 5/30

ABC Sportsnet pic.twitter.com/motQG1aMdy

— NBA.com/Stats (@nbastats) 30 Μαΐου 2019