Όταν ο Ντουράντ έπαιζε για τελευταία φορά με τη φανέλα των Θάντερ (vid)

Στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας πριν τρία ακριβώς χρόνια είχαν παίξει οι Θάντερ με τους Ουόριορς.

Η ομάδα του Όκλαντ είχε νικήσει στο παιχνίδι που έμελλε να είναι το τελευταίο του Κέβον Ντουράντ με τη φανέλα των Θάντερ.

Πέρασαν ακριβώς τρία χρόνια από εκείνο το βράδυ με τον KD να μετακομίζει το ίδιο καλοκαίρι στους Ουόριορς.

Three years ago today, KD played his final game with OKC and lost Game 7 to the Warriors.

He joined Golden State that summer. pic.twitter.com/NpYQ3VMSub

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Μαΐου 2019