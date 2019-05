Δεν έχασαν χρόνο οι Ράπτορς και έβαλαν μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας τους στον τοίχο του γηπέδου τους. Το buzzer beater του Λέοναρντ κόντρα στους Σίξερς είναι ένα ιστορικό καλάθι, πλέον η ομάδα του Τορόντο είναι στους Τελικούς και αυτή η μοναδική στιγμή ήδη κοσμεί τον τοίχο του γηπέδου τους.

Kawhi's Game 7 shot is already immortalized outside of Scotiabank Arena. pic.twitter.com/3ozgiOIIxL

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 29 Μαΐου 2019