Λάουρι για ΝτεΡόζαν: «Είναι μέρος αυτού που χτίζουμε, θέλει να κερδίσουμε» (pic & vid)

Ο παίκτης των Ράπτορς έχασε τον κολλητό του, αλλά η νέα συνθήκη τον βρίσκει στους Τελικούς του ΝΒΑ. Ο Λάουρι αποθέωσε για ακόμα μια φορά τον ΝτεΡόζαν και τον χαρακτήρα του και τόνισε ότι έχει μόνο καλά αισθήματα για την πρώην του ομάδα.

«Με τον ΝτεΜαρ μιλάμε κάθε μέρα. Είναι μεγάλο μέρος αυτού που χτίζουμε εδώ. Δυστυχώς δεν είναι εδώ μαζί μας τώρα, αλλά στο τέλος της ημέρας, με όσους έχει επαφή, επικοινωνεί και αυτό δείχνει τι άνθρωπος είναι. Δεν έχει μίσος για κανέναν. Θέλει να είμαστε επιτυχημένοι, θέλει να κερδίσουμε το δαχτυλίδι. Αυτό είναι το στοιχείο που τον κάνει τόσο σπουδαίο».

"DeMar definitely is a big part of what we built here."

Kyle Lowry tells @Rachel__Nichols that DeMar DeRozan still texts his former Raptors teammates, and wants them to win a ring pic.twitter.com/6CV7SmU5G5

