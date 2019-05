Λάουρι: «Με επηρεάζει στις πάσες μου ο τραυματισμός μου» (vid)

Οι Ράπτορς ετοιμάζονται για τους πρώτους Τελικούς της καριέρας τους και οι «λαβωμένοι» παίκτες του Νικ Νερς κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να αποθεραπευτούν. Ο Λάουρι έπαιζε κόντρα στους Μπακς με πρόβλημα στον αντίχειρα, αλλά απέφυγε να μιλήσει στους δημοσιογράφους γι' αυτό και να δώσει λεπτομέρειες, αλλά παραδέχτηκε ότι επηρεάζεται η πάσα του.

«Είναι οι πάσες μου. Είμαι σπουδαίος πασέρ. Ξέρετε ο τρόπος που πασάρεις, η κίνηση που δίνεις στην μπάλα, ο χειρισμός της μπάλας. Μέσα στο παιχνίδι, ειλικρινά, δεν νιώθω τον αντίχειρα μου.

Πρέπει να το φροντίσω μετά την σεζόν, αλλά δεν θέλω να το συζητάω. Δεν έχω παραπονεθεί γι' αυτό, δεν θα το κάνω, δεν με νοιάζει. Θα συνεχίσω να κάνω τα πράγματα που πρέπει για να σιγουρευτώ ότι θα παίζω στο υψηλότερο επίπεδο. Και αυτό είναι».

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 29 Μαΐου 2019