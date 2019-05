Τόμπσον για Drake: «Μου αρέσει ως καλλιτέχνης, όχι ως οπαδός» (vid)

O παίκτης των Ουόριορς προετοιμάζεται για τους Τελικούς, αλλά δεν το κάνει με τραγούδια του Drake. Όχι, γιατί δεν του αρέσουν, αλλά όπως παραδέχτηκε βρίσκεται σε άλλη διάθεση αυτή την στιγμή η οποία δεν ταιριάζει με με τραγούδια του γνωστού οπαδού της ομάδας του Τορόντο.

«Αν είναι ένα σοφτ, R&B τραγούδι θα το προσπεράσω γιατί είμαι σε kill mode αυτή την στιγμή προσπαθώντας να κερδίσω 4 παιχνίδια. Οπότε θα προσπεράσω το 'Hotline Bling' και όλα όσα είναι σε τέτοιο τόνο. Είναι σπουδαίος καλλιτέχνης. Αν μου αρέσει ως οπαδός των Ράπτορς; Όχι. Αλλά μου αρέσει ως μουσικός. Είναι ταλαντούχος, αλλά σίγουρα θα προσπεράσω ένα τραγούδι αν δεν μου αρέσει».

Klay Thompson on listening to Drake's music during the Finals: "If it’s one of his soft R&B songs, I’ll skip it because I’m in kill mode. If it’s ‘Hotline Bling’ I’ll skip it.” pic.twitter.com/v2BvDU1Bp2

— Chris Montano (@gswchris) 29 Μαΐου 2019