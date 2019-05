To NBA μίλησε με τους Ράπτορς για την συμπεριφορά του Drake στους Τελικούς! (vid)

Ποιος θα το περίμενε ότι οι Ράπτορς θα έχουν φτάσει στους πρώτους Τελικούς της ιστορίας τους και την προσοχή θα την έχει ο Drake.

Ο γνωστός ράπερ κατάφερε με τα... καμώματα του να εκνευρίσει κατά σειρά Σίξερς και Μπακς, αφού οι αντιδράσεις του μέσα στο παρκέ τράβηξαν όλα τα βλέμματα. Οι Ουόριορς, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, φαίνεται να έχουν πάρει πιο χαλαρά το θέμα, αλλά το ΝΒΑ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Η λίγκα μίλησε με τους Ράπτορς για το θέμα του Drake, ειδικά στους Τελικούς και μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η σειρά εντός και... εκτός παρκέ.

NBA spoke with the Raptors about Drake's "activity and presence" on the sidelines in the ECF, per @ESPNMichelepic.twitter.com/ZKFv5EWrtL

— Bleacher Report (@BleacherReport) 29 Μαΐου 2019