Οι 47 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ στηρίζουν Ράπτορς στους τελικούς!

Αν ήταν εκλογική αναμέτρηση οι Ράπτορς δεν θα κέρδιζαν απλά τους Ουόριορς, αλλά θα έκαναν περίπατο παίρνοντας για πλάκα την αυτοδυναμία. Δυστυχώς γι' αυτούς όμως μιλάμε για μπάσκετ και τελικούς του NBA, οπότε δεν μπορούν να κερδίσουν κάτι από το ότι οι 47 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ τους στηρίζουν και τους θέλουν πρωταθλητές!

Το «Sfgate.com» έκανε σχετική έρευνα και εκτός φυσικά από τους Καναδούς, υπέρ των «δεινοσαύρων» τάχθηκαν όπως αναφέραμε οι 47 από τις 50 πολιτείες. Οι μόλις 3 που στήριξαν τους... πολεμιστές ήταν οι Καλιφόρνια (λογικό αφού εκεί εδρεύει η ομάδα), Νεβάδα και Χαβάη. Όσον αφορά τους λόγους που έχουν κάνει τους Αμερικανούς να στηρίξουν τόσο μαζικά τους Ράπτορς, είναι σύμφωνα πάντα με την έρευνα, το ότι θέλουν μια αλλαγή και όχι να βλέπουν την ίδια ομάδα να κατακτά τον τίτλο.

Pretty much all of America is rooting for a Canadian team to beat the Warriors in the NBA Finals https://t.co/hrUxywuRyL pic.twitter.com/i60pExiJfh

— SFGate (@SFGate) May 28, 2019