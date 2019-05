Σε 100 μέρες από τώρα οι Ουόριορς θα μπουν στο νέο τους γήπεδο (vid)

Τα φετινά παιχνίδια με τους Ράπτορς τα οποία θα καθορίσουν τον τίτλο του πρωταθλητή στο NBA θα είναι και τα τελευταία στην «Oracle Arena».

Οι Ουόριορς θα παίζουν από τη νέα σεζόν στην «Chase Arena» η οποία θα είναι χωρητικότητας περίπου 19.000 θέσεων και φυσικά έχουν ήδη πουληθεί τα εισιτήρια διαρκείας.

Πάρτε μία γεύση από το νέο γήπεδο το οποίο θα εγκαινιαστεί σε 100 μέρες...

The future home of the Warriors opens in just 100 days.

Take an exclusive look at the latest construction updates, presented by @realtordotcom. pic.twitter.com/6rvoyY9ogn

— Golden State Warriors (@warriors) 29 Μαΐου 2019