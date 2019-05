Οι Ρόκετς θυσιάζουν όλους πλην Χάρντεν για ένα καλύτερο ρόστερ (pic)

O GM των Ρόκετς έχει σηκώσει μανίκια με στόχο την καλύτερη δυνατή στελέχωση της ομάδας την επόμενη χρονιά.

Ο Ντάριλ Μόρεϊ μάλιστα παρουσιάζει μία επιθετική πολιτική μιλώντας με GM άλλων ομάδων για πιθανές ανταλλαγές.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βονιαρόφσκι οι Ρόκετς προσανατολίζονται να ρίξουν όλους τους παίκτες τους στο «παζάρι» των ανταλλαγών πλην του Τζέιμς Χάρντεν.

Οπως γίνεται κατανοητό ακόμη κι ο Κρις Πολ φαντάζει ως ένα πιθανό αντάλλαγμα αν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση.

Sources: In calls to front offices, Houston GM Daryl Morey is showing an aggressive desire to improve roster with all players and picks available in talks. Hard to imagine James Harden scenario, but the rest under contract - perhaps even Chris Paul - could be moved in right deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 Μαΐου 2019